Банкротство «Дормаш-Интернешнл» снова продлили

Процедура продлится еще как минимум два месяца.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл» о продлении процедуры конкурсного производства. Ни сам он, ни иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, но дело было рассмотрено и без них, на основании поступивших документов. Ходатайство было мотивировано тем обстоятельством, что «до сих пор не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства».

Сделано это уже далеко не впервые. Напомним, что еще в ноябре 2015 года компания «Аби» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании ООО «Дормаш-Интернешнл» несостоятельным. В декабре того же года истец был заменен – место «Аби» заняло ООО «Меркатор Холдинг». В июне 2016 года в отношении предприятия-должника была введена процедура наблюдения, а в ноябре 2016 года «Дормаш-Интернешнл» признали банкротом.

Эта компания имела деловые связи с заводом «Дормаш» и ушла с ним в процедуру банкротства почти синхронно. В прессе ее называли «дочкой «Дормаша» – компанией, которая занималась продажами дорожной техники, произведенной на орловском заводе. Процедура конкурсного производства тянется с конца 2016 года. Как указал конкурсный управляющий, до сих пор не рассмотрено его ходатайство об установлении суммы процентов по вознаграждению, не распределены денежные средства, находящиеся на банковском счете предприятия-должника.

«Кроме того, в связи с внесением в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности адреса должника получение электронной цифровой подписи для сдачи ликвидационного баланса не представляется возможным», – такое препятствие также указано в материалах дела. С учетом обстоятельств арбитражный суд решил ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить и продлить срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл» до 11 сентября 2024 года.

ИА «Орелград»