Орловца сурово наказали за оскорбление полицейского

Мужчина угодил под уголовный суд и получил обвинительный приговор.

Северный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников полиции). Из материалов уголовного дела следует, что преступление он совершил в феврале 2024 года. В тот день подсудимый находился в гостях у своей знакомой в квартире по переулку. Парочка совместно распивала спиртные напитки.

«После чего между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подсудимый начал угрожать ножом женщине, в связи с этим она вызвала полицию, – сообщила пресс-служба Северного районного суда. – По приезду сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения, представились и попросили объяснить, что произошло. В ответ подсудимый начал вести себя агрессивно, стал выражаться грубой нецензурной бранью, в их адрес».

Кроме того, нетрезвый гость толкнул одного из сотрудников полиции обеими руками в грудь. Это его действия было расценено как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. За грубую брань и толчок полицейского на мужчину завели сразу два уголовных дела. В судебном заседании он свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным по обоим пунктам и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Приговор Северного районного суда в апелляционной инстанции не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»