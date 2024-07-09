Орловцев поймали на самовольном подключении к электросетям

В регионе в текущем году зафиксировано уже два десятка таких случаев.

В первом полугодии 2024 года инспекторы «Орловского энергосбыта» выявили 19 случаев самовольного подключения бытовых потребителей к электросетям многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Инспекторы посетили указанных граждан не просто так. дело в том, что ранее за долги им ограничили режима потребления. Инспекторы пришли проверить, соблюдается ли он.

Вернуть электричество в квартиру можно было очень простым способом: погасить накопившуюся задолженность, после чего ограничения были бы сняты. Однако, как отмечают энергетики, вместо того, чтобы оплатить задолженность и получить доступ к электричеству, орловцы пошли иным путем, фактически совершив правонарушение. Их действия подпадают под статью 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

Санкциями данной статьи для физических лиц, то есть для простых граждан предусмотрен административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В случае повторного выявления факта самовольного подключения к электросетям сумма штрафа увеличивается и варьируется уже от 15 до 30 тысяч рублей. В этом году по выявленным фактам энергетики направили заявления в правоохранительные органы. В результате к административной ответственности были привлечены семь человек. Всего по результатам проверок потребители погасили задолженность в размере 204,6 тысячи рублей.

«Самовольные подключения к электросети являются не только нарушением закона, но и представляют угрозу для жизни и здоровья людей, – напомнили в энергокомпании. – Чаще всего они выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Из-за нарушителей страдают и соседи, которые исправно оплачивают счета за электроэнергию: снижается качество электроснабжения, скачки напряжения выводят из строя бытовую технику».

ИА «Орелград»