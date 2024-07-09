Чиновникам повысят квалификацию и научат борьбе с коррупцией

Областные власти обновили программу госуправления.

Правительство региона внесло некоторые изменения в государственную программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества». Она действует с 2019 года. Традиционно ее главным исполнителем была администрация губернатора и правительства. Теперь ответственным исполнителем является региональный департамент внутренней политики и развития местного самоуправления.

Куратором программы назначен Александр Шалимов, который еще недавно возглавлял администрацию губернатора. Теперь курировать программу он будет в качестве исполняющего обязанности заместителя губернатора в правительстве Орловской области по внутренней политике. Кроме того, он является представителем губернатора в Орловском областном Совете народных депутатов. Документом также утверждена структура обновленной госпрограммы.

Она предусматривает проведение мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих, которые в плановом режиме за бюджетный счет повышают уровень своей профессиональной компетентности, в том числе за счет курсов повышения квалификации. Также программой предусмотрен комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Орловской области».

Он включает в себя организацию дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, в том числе впервые поступивших на службу, по образовательным программам в сфере противодействия коррупции. Кроме того, продолжится практика проведения социологических исследований для оценки уровня коррупции в Орловской области. Такие исследования проводятся на основании методики, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации.

Программа предусматривает повышение эффективности форм государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), реализующих проекты и программы на территории региона. Для них, как и прежде, будет проводиться конкурс на соискание субсидий. Судя по паспорту программы, объемы финансовой, консультационной и информационной поддержки СО НКО в ближайшие годы будут расти.

Развитие избирательной системы тоже является частью программы. В данном случае речь идет о повышении уровня общей профессиональной компетентности и правовой культуры организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса. В частности, запланировано очно-заочное обучение членов избирательных комиссий, мероприятия по повышению электоральной активности граждан, издание печатных материалов по избирательной тематике для различных категорий избирателей, в том числе молодых и будущих.

ИА «Орелград»