Депутаты призвали наказать жилищное управление

Соответствующая рекомендация направлена администрации города Орла.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского госсовета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города Орла за первый квартал 202 года. В своем решении парламентарии зафиксировали ряд рекомендаций администрации областной столицы. Одна из них звучит так: «привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц МКУ «Жилищное управление города Орла» за ненадлежащее исполнение обязанностей по взысканию дебиторской задолженности по плате за наем».

Напомним, что данная организация была создана несколько лет назад для того, чтобы навести порядок в управлении муниципальным жилищным фондом. Однако проведенная в прошлом году проверка городской КСП показала, что ситуация по сравнению с предыдущими годами не улучшилась заметно. По результатам контрольного мероприятия КСП пришла к выводу, что «МКУ ЖУ не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

Контрольно-счетная палата ранее доложила горсовету, что «учреждением не организован своевременный, достоверный и полный учет муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного (служебного и маневренного) жилищного фонда… учреждение не осуществляет своевременное взыскание задолженности по плате за наем и расторжение договоров найма специализированного жилищного фонда».

Был зафиксирован постоянный и значительный рост задолженности населения по плате за наем. По мнению КСП, это «свидетельствует о том, проводимая МКУ ЖУ работа по взысканию задолженности недостаточна и безрезультативна». Дебиторская задолженность нанимателей составляла по состоянию на 1 января 2022 года 2,174 миллиона рублей, по состоянию на 1 января 2023 года – 8,482 миллиона рублей, по состоянию на 1 мая 2023 года – 10,983 миллиона рублей.

В марте на заседании профильного комитета горсовета было отмечено, что по состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре муниципального имущества города Орла значилось 8888 жилых помещений. С июля 2023 года по март 2024 года было проинвентаризировано 1936 жилых помещений. «В первую очередь проверяющие брали во внимание те квартиры, за которыми накопилась большая задолженность по оплате по договорам социального найма», – отмечала пресс-служба городского парламента.

Инвентаризация позволила выявить 60 пустующих муниципальных квартир. По итогам того заседания депутаты рекомендовали администрации города до ноября текущего года завершить инвентаризацию, обеспечив его своевременный и достоверный учет в Едином реестре муниципального имущества города Орла.

ИА «Орелград»