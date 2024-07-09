Решение было принято на 53-м заседании городского Совета.

В Орле появилась улица Вячеслава Соколова. Решение о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в Советском районе города Орла, приняли депутаты Орловского горсовета. Новая улица находится на участке от Наугорского шоссе до улицы Приборостроительной. Администрации города Орла предстоит внести соответствующие дополнения и изменения в адресный план и в государственный адресный реестр.

Ранее руководитель управления градостроительства Орла Мария Родштейн сообщила, что предложение увековечить имя авторитетного партийного и хозяйственного руководителя поступило в городскую комиссию по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла. В ходе предварительного обсуждения депутат Николай Паршиков отметил, что на выбранном для новой улицы участке пока еще нет домов.

«Председатель комитета Татьяна Малыгина отметила, что менять названия улиц, где люди уже живут невозможно, так как это создало бы неудобства по изменению документов, – сообщала ранее пресс-служба горсовета. – Мария Родштейн сообщила, что других участков города, где возможно было бы присвоить наименования просто нет».

Напомним, Вячеслав Соколов ушел из жизни 5 февраля 2024 года. Он был известным не только в Орле политическим деятелем: занимал посты первого секретаря Орловского горкома КПСС и горкома КПРФ, был депутатом Государственный думы. Имя Вячеслава Соколова внесено в Книгу почета города Орла. Месяцем ранее, 31 мая, на заседании Орловского горсовета было принято решение расширить список лиц, имена которых могут быть присвоены улицам и площадям.

Соответствующие поправки были внесены в положение «О присвоении (изменении, аннулировании) наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети города Орла». По информации пресс-службы горсовета, в документ была добавлена «возможность увековечить в названиях площадей и улиц имена почетных граждан Орловской области и лиц, имена которых внесены в Книгу почета города Орла».

ИА «Орелград»