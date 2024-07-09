Клычков оценил готовность «Титаника» в 53%

До конца года показатель должен достигнуть 70%.

Соответствующее заявление губернатор Орловской области сделал в интервью для «Вести-Орёл».

«Строительная готовность объекта уже более 53%. Ежедневно работают около 200 человек», – высказался Клычков.

Также губернатор рассказал, что уже стартовали закупки оборудования. «Следующий год – его монтаж. Запуск в 2026-м году, но будем стараться раньше его завершить», – пояснил он.

На днях стало известно, что премьер России Михаил Мишустин выделил на достройку медцентра на бульваре Победы ещё 193,6 миллиона рублей. Согласно федеральным нормативам, на конец текущего года уровень строительной готовности «Титаника» должен составить 70%.

Напомним, что Мишустин лично осматривал недостроенный медцентр во время визита в Орёл осенью 2021-го года.

ИА «Орелград»