В Орле ручей загрязнили отходами животноводства

9.7.2024 | 16:19 Закон и порядок, Новости

Нарушение произошло в Малоархангельском районе.

Фото: vk.com/rosprirodnadzor_priokski

Загрязнения зафиксированы в ручье Дубовик, который находится рядом с одноимённым селом. Об этом сообщает Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора.

Сигнал поступил от сотрудника Рыбнадзора по Орловской области. Специалисты Росприроднадзора выехали на место, взяли пробы воды и почвы и исследовали их.

Результаты не порадовали. «Установлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ», – рассказали в ведомстве.

В данный момент Управлением Росприроднадзора проводится работа по исчислению размера вреда, нанесённого воде и почве. Видимо, затем будут определены виновники и предъявлены счёта.

ИА «Орелград»


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