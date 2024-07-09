В Орле ручей загрязнили отходами животноводства

Нарушение произошло в Малоархангельском районе.

Загрязнения зафиксированы в ручье Дубовик, который находится рядом с одноимённым селом. Об этом сообщает Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора.

Сигнал поступил от сотрудника Рыбнадзора по Орловской области. Специалисты Росприроднадзора выехали на место, взяли пробы воды и почвы и исследовали их.

Результаты не порадовали. «Установлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ», – рассказали в ведомстве.

В данный момент Управлением Росприроднадзора проводится работа по исчислению размера вреда, нанесённого воде и почве. Видимо, затем будут определены виновники и предъявлены счёта.

ИА «Орелград»