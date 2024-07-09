Мэрии Орла посоветовали провести оптимизацию расходов

Рекомендации чиновникам дали депутаты горсовета.

«Разработать комплекс мер по привлечению источников дополнительных поступлений в бюджет города Орла и оптимизации расходов в целях соблюдения требований бюджетного законодательства», – так звучит одна из рекомендаций, которые депутаты Орловского горсовета адресовали администрации Орла по итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета города за первый квартал 2024 года. Депутаты на прошедшей сессии приняли отчет к сведению.

По доходам он был исполнен в сумме 3,007 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,507 миллиарда рублей. Таким образом, первый квартал 2024 года город завершил с профицитом бюджета в сумме 500,16 миллиона рублей. Напомним, что дефицит бюджета областной столицы на 2024 год, утвержденный решением о бюджете, превышает 1,3 миллиарда рублей. Погашать его планируется за счет внутренних и внешних источников финансирования.

В частности, уже не первый год основным источником погашения дефицита является выручка от 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Выручить за него планируется 1,018 миллиарда рублей. Проблема в том, что еще ни на одни торги заявок на участие не поступало. Кроме того, на 2024 год в бюджете запланировано привлечение бюджетных кредитов в сумме 585 миллионов рублей.

По итогам обсуждения отчета об исполнении бюджета за первый квартал 2024 года городские парламентарии также рекомендовали администрации Орла активизировать работу по разработке законодательных инициатив, направленных на увеличение доходной части городского бюджета или снижения нагрузки на городской бюджет, в том числе путем передачи части полномочий с одного уровня на другой.

Кроме того, команде мэра Юрия Парахина советуют: принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников; обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах; принять меры по надлежащему осуществлению бюджетных полномочий по учету и контролю за правильностью и полнотой исчисления платы за наем, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, взысканию задолженности по платежам в бюджет.

ИА «Орелград»