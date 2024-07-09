Стало известно, о чем Клычков договорился с Брестом

Обнародован полный текст соглашения о сотрудничестве.

Как уже рассказывал «Орелград», в конце июня Орловская область и белорусский город Брест подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках XI Форума регионов Беларуси и России, проходившего в Витебске. Подписями документ скрепили губернатор Андрей Клычков и заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаил Баценко. В рамках встречи были достигнуты предварительные договоренности о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социально-гуманитарном сотрудничестве.

Правительство Орловской области обнародовало полный текст соглашения. Стороны договорились прилагать все усилия к тому, чтобы «должным образом координировать свою деятельность в рамках соглашения в целях его добросовестной и эффективной реализации». Сотрудничать Орловская область и Брест собираются по следующим направлениям: промышленность; сельское хозяйство и продовольствие; строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; торговля; охрана окружающей среды; информационные технологии; спорт и туризм; здравоохранение; образование, наука и техника, инновационная деятельность; культура и искусство.

Стороны могут разрабатывать и принимать программы и планы мероприятий, направленные на реализацию соглашения, создавать совместные комиссии и рабочие группы. Они не несут ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров и контрактов, заключенных между хозяйствующими субъектами. Но способствуют участию бизнеса и не только в ярмарках, выставках и других мероприятиях.

«Стороны способствуют осуществлению обмена делегациями и специалистами в сферах торгово-экономического, научно-технического, культурного и социально-гуманитарного сотрудничества и рассматривают перспективы сотрудничества в указанных сферах между хозяйствующими субъектами», – следует из текста. Соглашение предусматривает обмен данными, кроме информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Стороны обязаны своевременно информировать друг друга обо всех изменениях в законодательстве РФ и Республики Беларусь, которые могут повлиять на выполнение положений соглашения. Оно рассчитано на пять лет, но его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не откажется от этого не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока.

ИА «Орелград»