Минимальный набор продуктов подорожал на Орловщине

По мнению статистиков, жители региона могут питаться на 5,8 тысячи рублей в месяц.

В мае 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 19 338,8 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 5807,3 рубля. Повышение по сравнению с апрелем 2024 года составило 0,7 и 2,7 процента соответственно.

При этом, как сообщает Орелстат, в целом в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 0,3 процента. В частности, непродовольственные товары подорожали на 0,5 процента, платные услуги – на 0,9 процента. А вот цены на продовольственные товары снизились на 0,2 процента. Несмотря на это, по сравнению с прошлым годом продуктовый минимум стал дороже.

Статистики также подсчитали, что орловцы стали есть больше мяса. Так, в мае 2023 года доля мясных продуктов в рационе питания жителей региона составляла 18,8 процента, а в мае 2024 года она возросла до 19,6 процента. Выросло потребление хлеба, круп и макаронных изделий – с 25,3 до 26,1 процента, рыбопродуктов – с 4,2 до 4,5 процента. В то же время снизилась с 23,1 до 22,9 процентов доля потребления молока и молочных продуктов, с 17,7 до 15 процентов – потребления картофеля, плодов и овощей.

«Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6 процента, – добавили в Орелстате. – В мае 2023 года он составлял 100,1 процента».

ИА «Орелград»