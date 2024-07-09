Транспортная система Орла станет ещё интеллектуальней

ОМЗ заключил соответствующий контракт.

Речь идёт о развитии интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации. Причём – уже о 5, 6 и 7 этапах реализации проекта. В первую очередь, он направлен на дальнейшую автоматизацию процессов управления дорожным движением.

«Объединённый муниципальный заказчик» уже заключил контракт с ЗАО «Единая национальная диспетчерская система». Оно являлось единственным участником торгов.

Развитие проекта обойдётся бюджету примерно в 141 миллион рублей.

Работы по трём этапам нужно будет завершить, соответственно, в ноябре текущего, ноябре 2025-го и ноябре 2026-го годов.

ИА «Орелград»