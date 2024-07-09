На Орловщине выборочно установлен четвёртый класс пожароопасности

Пока это касается трёх муниципальных образований.

Четвертый класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Ливен, Ливенского и Верховского районов. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

При данном уровне гражданам запрещается посещать леса, а также въезжать в них на машинах.

Кроме того, под отдельным запретом находится разведение костров, так как даже несколько искр могут стать причиной серьёзных лесных пожаров.

На большей части остальной территории региона зарегистрирован третий класс пожарной опасности. Такая ситуация подразумевает среднюю вероятность возникновения пожаров.

ИА «Орелград»