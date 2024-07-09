Россельхознадзор передал на СВО автомобили

9.7.2024 | 12:10 Новости, СВО

Также в сборе помощи участвовал филиал «Федерального центра охраны здоровья животных».

Фото: ИА «Орелград»

Для бойцов подготовили легковые автомобили. Это заняло некоторое время.

Технику надо было привести в порядок. Кроме того, пришлось оформить необходимые документы (в этом помог региональный штаб «Общероссийского народного фронта»).

Как рассказал участник СВО с позывным «Пряник», для такой автотехники в зоне боевых действий хватает работы. «Легковушки» способны оперативно доставлять небольшие грузы, а также перевозить раненых.

Ранее региональное Управление Россельхознадзора и Орловский филиал ВНИИЗЖ отправлял гуманитарные грузы в Луганскую народную республику. Также учреждения помогали военной техникой участникам СВО из нашей области. Военные отреагировали на это благодарственными письмами.

ИА «Орелград»


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