Россельхознадзор передал на СВО автомобили

Также в сборе помощи участвовал филиал «Федерального центра охраны здоровья животных».

Для бойцов подготовили легковые автомобили. Это заняло некоторое время.

Технику надо было привести в порядок. Кроме того, пришлось оформить необходимые документы (в этом помог региональный штаб «Общероссийского народного фронта»).

Как рассказал участник СВО с позывным «Пряник», для такой автотехники в зоне боевых действий хватает работы. «Легковушки» способны оперативно доставлять небольшие грузы, а также перевозить раненых.

Ранее региональное Управление Россельхознадзора и Орловский филиал ВНИИЗЖ отправлял гуманитарные грузы в Луганскую народную республику. Также учреждения помогали военной техникой участникам СВО из нашей области. Военные отреагировали на это благодарственными письмами.

ИА «Орелград»