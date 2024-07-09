Шестерых орловцев осудили за обналичку

Они занимались незаконной банковской деятельностью.

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, все фигуранты – местные жители. Их признали виновными по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и создании подставных юридических лиц.

Орловцы осуществляли незаконные операции по обналичиванию денежных средств. Для этих целей использовались реквизиты подконтрольных юридических лиц. За свои услуги они брали определённую комиссию.

Всё это продолжалось с 2019-го по 2021-й год. Преступники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Их общий доход составил около 20 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил фигурантов к реальным срокам заключения в колониях общего режима. Они составили от трёх с половиной до шести лет.

ИА «Орелград»