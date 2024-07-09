Орловский завод отправил насос в Гвинейскую Республику

9.7.2024 | 14:21 Новости, Экономика

Он поможет обеспечить безопасность на африканском континенте.

Фото: vk.com/orel_tpprf

Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Орловской области.

Свою продукцию в далёкую страну отправил Орловский машиностроительный завод. «Это пожарный насос, который будет служить безопасности людей», – пояснили в ТПП.

Завод работает около 40 лет. Территориально производство находится в Орле на Кромском шоссе. Предприятие выпускает грузоподъёмное оборудование, дорожные и коммунальные машины, а также другую спецтехнику.

Гвинейская Республика находится в Западной Африке, на побережье Атлантического океана.

ИА «Орелград»


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