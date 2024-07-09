Орловское ООО приговорили к рекультивации сельхозземель

На компанию «Бетта» подали в суд.

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, решение вынесли в пользу государства.

Нарушения выявили в марте этого года. Оказалось, что два участка, которые находятся в собственности «Бетты», заросли сорняками. Также с них оказался снят слой плодородной почвы.

Такие негативные явления зафиксировали на площади 5,8 гектара. Территориально земля находится в Урицком районе.

Юрлицо привлекли к административной ответственности. «Бетту» оштрафовали на целых 400 тысяч рублей. Однако компания так и не устранила нарушения.

Тогда Россельхознадзор обратился в Орловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а та – в суд. Исковое заявление удовлетворили в полном объёме. «Бетту» обязали разработать проект рекультивации, а также провести соответствующие работы.

ИА «Орелград»