Орловское ООО приговорили к рекультивации сельхозземель

9.7.2024 | 15:00 Закон и порядок, Новости

На компанию «Бетта» подали в суд.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, решение вынесли в пользу государства.

Нарушения выявили в марте этого года. Оказалось, что два участка, которые находятся в собственности «Бетты», заросли сорняками. Также с них оказался снят слой плодородной почвы.

Такие негативные явления зафиксировали на площади 5,8 гектара. Территориально земля находится в Урицком районе.

Юрлицо привлекли к административной ответственности. «Бетту» оштрафовали на целых 400 тысяч рублей. Однако компания так и не устранила нарушения.

Тогда Россельхознадзор обратился в Орловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а та – в суд. Исковое заявление удовлетворили в полном объёме. «Бетту» обязали разработать проект рекультивации, а также провести соответствующие работы.

ИА «Орелград»


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