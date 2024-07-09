Орловщина получила около 19 миллионов на лекарства для льготников

Средства уже перечислены.

Об этом сообщили в Департаменте финансов Орловской области. Средства получил региональный депздрав.

Это 18,9 миллиона рублей. Федеральный бюджет выделил их на закупку лекарств для отдельных категорий граждан.

В частности, бесплатными препаратами должны обеспечить орловцев с заболеваниями, которые считаются «жизнеугрожающими», а также тех, которые одновременно являются хроническими, прогрессирующими и редкими и приводят либо к инвалидности, либо к сокращению срока жизни.

Также планируется закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам. Кроме того, деньги пойдут на специализированные продукты лечебного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Недавно стало известно, что в Орловской области насчитывается около 3 тысяч незакрытых исполнительных производств по лекарствам, которые не получили льготники.

ИА «Орелград»