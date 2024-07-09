Строителя станции умягчения воды внесли в чёрный список

9.7.2024 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в Управлении ФАС.

Фото: ИА «Орелград»

ООО «Транком Строй» пополнило реестр недобросовестных подрядчиков. Такое решение антимонопольщики приняли по инициативе «Объединённого муниципального заказчика» Орла.

Недавно стало известно, что ОМЗ собирается подавать на компанию в суд. Соответствующий контракт был расторгнут. Кроме того, ещё в апреле было возбуждено уголовное дело.

Впрочем, выбор подрядчика вызвал вопросы с самого начала – реализацию проекта на 217,5 миллиона доверили микропредприятию. В итоге оно взяло аванс в 108 миллионов, но выполнило работ лишь на пять.

На одном из последних совещаний губернатор Клычков попросил представителя МВД «максимально сохранить имущество», которое имеет отношение к так и не построенной станции умягчения воды, чтобы избежать дальнейших убытков по расторгнутому контракту.

ИА «Орелград»


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