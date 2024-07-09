В Орле дорога дожидалась ремонта 15 лет

Возможно, теперь всё изменится.

Региональный штаб «Общероссийского народного фронта» попросил Администрацию Орла привести в порядок дорогу, расположенную на перекрёстке Кузьмичёвской улицы и Южного переулка.

Здесь не делали ремонт около 15 лет. Между тем, дорогой постоянно пользуются около 500 человек – в том числе, несовершеннолетние и пенсионеры.

«В некоторых местах ямы высотой с половину уже даже не автомобильного, а велосипедного колеса. Водители по несколько раз за год ремонтируют свои автомобили, и это уже вошло в привычку. А осенью и весной, когда проходят дожди, ямы заполняются водой, и обходить их очень проблематично», – рассказал глава штаба, депутат областного совета Владимир Филонов.

ОНФ попросил мэрию внести дорогу в план капитального ремонта на ближайшее время. Также общественники хотят, чтобы здесь сделали и экстренный ямочный ремонт, так как ситуация является небезопасной.

ИА «Орелград»