Бизнесмен заплатит орловцу почти 60 тысяч за неполученное кресло

ИП не выполнил свои обязательства.
Защитить свои права жителю Орла помог Роспотребнадзор. Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.
Дело рассматривалось мировым судьёй участка №1 Советского района. Как следует из сообщения Роспотребнадзора, индивидуальный предприниматель, который взялся доставить орловцу данный предмет, нарушил условия соответствующего договора.
В итоге с ИП взыскали денежные расходы, уплаченные по данному документу, а также стоимость услуг почты, неустойку и компенсацию морального вреда. Также предпринимателя оштрафовали за нежелание удовлетворять законные требования клиента в добровольном порядке.
В итоге в пользу потребителя взыскали почти 60 тысяч рублей. Из них 5 тысяч составила компенсация морального вреда.
Решение суда вступило в законную силу.
ИА «Орелград»