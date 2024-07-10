Бизнесмен заплатит орловцу почти 60 тысяч за неполученное кресло

ИП не выполнил свои обязательства.

Защитить свои права жителю Орла помог Роспотребнадзор. Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.

Дело рассматривалось мировым судьёй участка №1 Советского района. Как следует из сообщения Роспотребнадзора, индивидуальный предприниматель, который взялся доставить орловцу данный предмет, нарушил условия соответствующего договора.

В итоге с ИП взыскали денежные расходы, уплаченные по данному документу, а также стоимость услуг почты, неустойку и компенсацию морального вреда. Также предпринимателя оштрафовали за нежелание удовлетворять законные требования клиента в добровольном порядке.

В итоге в пользу потребителя взыскали почти 60 тысяч рублей. Из них 5 тысяч составила компенсация морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»