Бизнесмен заплатит орловцу почти 60 тысяч за неполученное кресло

10.7.2024 | 14:19 Закон и порядок, Новости

ИП не выполнил свои обязательства.

Фото: ИА «Орелград»

Защитить свои права жителю Орла помог Роспотребнадзор. Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.

Дело рассматривалось мировым судьёй участка №1 Советского района. Как следует из сообщения Роспотребнадзора, индивидуальный предприниматель, который взялся доставить орловцу данный предмет, нарушил условия соответствующего договора.

В итоге с ИП взыскали денежные расходы, уплаченные по данному документу, а также стоимость услуг почты, неустойку и компенсацию морального вреда. Также предпринимателя оштрафовали за нежелание удовлетворять законные требования клиента в добровольном порядке.

В итоге в пользу потребителя взыскали почти 60 тысяч рублей. Из них 5 тысяч составила компенсация морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»


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