На Орловщине обещают модернизировать восемь отделений почты

10.7.2024 | 15:20 Новости, Общество

На это потратят около 43 миллиона рублей.

Фото: ИА “Орелград”

Такие данные озвучили на встрече губернатора Андрея Клычкова с директором макрорегиона «Центр» «Почты России» Ксенией Ефимовой и директором Управления Федеральной почтовой связи Орловской области Ильёй Кравцовым.

Конкретные адреса не уточняется. Однако известно, что в 2022-м году было модернизировано 3 отделения, в минувшем – шесть. Таким образом, темпы соответствующей работы пусть и медленно, но растут.

Спрос на услуги почты остаётся высоким. Например, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в 2023-м орловцы осуществили через неё около 5,7 миллиона коммунальных и налоговых платежей.

Напомним, в минувшем году деятельность «Почты России» стала одним из новостных трендов региона. Орловцы массово жаловались на её работу, в том числе, и губернатору. Также 59 отделений перешли на сокращённый график из-за проблем с кадрами.

ИА «Орелград»


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