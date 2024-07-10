На Орловщине обещают модернизировать восемь отделений почты

На это потратят около 43 миллиона рублей.

Такие данные озвучили на встрече губернатора Андрея Клычкова с директором макрорегиона «Центр» «Почты России» Ксенией Ефимовой и директором Управления Федеральной почтовой связи Орловской области Ильёй Кравцовым.

Конкретные адреса не уточняется. Однако известно, что в 2022-м году было модернизировано 3 отделения, в минувшем – шесть. Таким образом, темпы соответствующей работы пусть и медленно, но растут.

Спрос на услуги почты остаётся высоким. Например, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в 2023-м орловцы осуществили через неё около 5,7 миллиона коммунальных и налоговых платежей.

Напомним, в минувшем году деятельность «Почты России» стала одним из новостных трендов региона. Орловцы массово жаловались на её работу, в том числе, и губернатору. Также 59 отделений перешли на сокращённый график из-за проблем с кадрами.

ИА «Орелград»