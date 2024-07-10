В Орле признали, что «сталинке со шпилем» нужен капремонт

Однако сделать его раньше чем через 20 лет не получится.

О состоянии дома на Московской, 28, высказался руководитель регионального фонда капремонта Владимир Слизовский в интервью телеканалу «Первый областной».

Здание построено в 1950-м году. Это один из самых масштабных и узнаваемых жилых домов в Орле. Кроме того, на первом этаже расположена главная детская библиотека области – имени Пришвина.

Однако состояние дома оставляет желать много лучшего. Эта тема не раз поднималась в СМИ и соцсетях. При этом относительно недавно, в 2010-м году, здесь делали капитальный ремонт.

«То ли его так «хорошо» ремонтировали, то ли так «хорошо» его содержали и содержат до сих пор, что он сейчас в таком состоянии. Ремонт требуется, но ввиду того, что дом только в 2010 году был отремонтирован, он попадает в краткосрочный период только на 2042-2044 годы, не раньше. Пока его должна содержать управляющая компания», – объяснил Слизовский.

Кстати, информация о состоянии здания доносилась и до губернатора, однако он не проявил особого участия к жильцам.

ИА «Орелград»