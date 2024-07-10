Будущих медиков простимулируют материально

Областные власти установили меру материального стимулирования для «целевиков».

Губернатор Андрей Клычков распорядился об установлении меры материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования с департаментом здравоохранения Орловской области. Финансирование предусмотрено в рамках программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». Согласно постановлению губернатора, мера материального стимулирования установлена в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2056 рублей.

«Размер указанной меры материального стимулирования ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с округлением до целого рубля в сторону увеличения)», – сговорится в документе. Департаменту здравоохранения предписано в срок до 1 августа 2024 года утвердить порядок установления и выплаты указанной суммы.

Департаменту финансов предписано предусмотреть финансирование для реализации губернаторского постановления. Оно вступило в силу со дня его официального опубликования, но применяется к правоотношениям, связанными с заключением договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования с департаментом здравоохранения Орловской области, начиная с 2024/2025 учебного года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

ИА «Орелград»