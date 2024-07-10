Закупки центра оценки качества образования проверили

Главное контрольное управление провело плановую проверку.

Проверка бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» была проведена на основании приказа администрации губернатора и правительства. Ее провели сотрудники Главного контрольного управления. Предметом проверки стало соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области. Был охвачен период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2024 года.

Было установлено, что в 49 случаях в нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение заключило контракты, не предусмотренные планами-графиками закупок товаров, работ и услуг на 2022 и 2023 финансовые годы. В девяти случаях учреждением были внесены изменения в планы-графики, но с нарушением установленного срока. В 38 контрактах проверяющие не нашли пунктов о том, что их цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В двух случаях в контрактах не были указаны цены единиц товара, работы или услуги и максимальное значение цены контракта. Отчеты об объеме закупок российских товаров за 2021 и 2022 годы были размещены учреждением на официальном сайте ЕИС с нарушением установленного срока. В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ информация об исполнении (расторжении) контракта была направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти для опубликования в реестре контрактов также с нарушением установленного срока. Таких случаев было зафиксировано 34.

Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена руководителю администрации губернатора и правительства Орловской области и члену правительства – руководителю департамента образования Орловской области для сведения.

ИА «Орелград»