Орловский губернатор попал под швейцарские санкции

10.7.2024 | 10:25 Новости, СВО

Европейская страна приняла отдельный законопроект.

Фото: ИА «Орелград»

Швейцария объявила о расширении санкций в отношении России. В соответствующий список добавлены ещё 69 физических и 47 юридических лиц. Также наложен запрет на рекламу в четырёх российских СМИ.

Посвящённый этому пресс-релиз опубликован на сайте Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

Одним из тех, кто попал в список, является губернатор Орловской области Андрей Клычков. Изменения, внесённые в законодательство Швейцарии, вступили в силу накануне, 9 июля, в 18 часов.

Ранее Клычков оказался под санкциями Евросоюза. Нынешний дополнительный санкционный список Швейцарии основан именно на этом последнем (14-м по счёту) пакете общеевропейских запретительных мер.

ИА «Орелград»


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