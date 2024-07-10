Михаил Вдовин заявил о завершении благоустройства «Дворянки»

Тем не менее, у подрядчика остаётся ряд задач.

Напомним, что сегодня, 10 июля, объект должны были сдать в очередной раз. Замспикера облсовета побывал в сквере и оценил ситуацию.

«Работы на «Дворянке» практически завершены», – написал Вдовин в соцсетях. При этом депутат отметил, что Попечительский совет по возрождению «Дворянского гнезда» шёл к этому около 20 лет.

Однако подрядчику ещё предстоит покрасить металлическую лестницу и высадить цветы на центральную клумбу, а также выполнить некоторые мелкие работы.

«На мой взгляд, получилось хорошо, в соответствии с нашей концепцией. Однако последнее слово за приёмочной комиссией», – высказался народный избранник.

Также Вдовин поделился дальнейшими планами по развитию «Дворянки». Здесь может появиться пристань, где можно будет взять напрокат лодку. Ещё один проект – строительство моста через овраг, который соединит сквер с парком Победы.

ИА «Орелград»