Орловский воздух стал грязнее

10.7.2024 | 17:05 Новости, Общество

Количество вредных выбросов в атмосферу выросло.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщает FinExpertiza – по итогам 2023-го года.

Аналитики консалтинговой сети сопоставили данные за минувший и предыдущий годы по всем регионам. Оказалось, что на Орловщине показатель вырос на 4,9%.

Речь идёт о выбросах в атмосферу как от предприятий, так и от транспорта. Причём в нашем регионе доля загрязнений делится между этими двумя источниками ровно пополам.

Всего за год орловскую атмосферу загрязнили около 55 тонн выбросов. Это примерно по 79 килограмм на одного жителя Орловской области.

Интересно, что в целом по России тренд обратный. Объём выбросов в атмосферу в стране снизился ещё на 1% и стал минимальным за последние пять лет.

ИА «Орелград»


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