В Орле нашли арендатора для здания на Колхозной

11.7.2024 | 6:20 Важное, Новости, Экономика

На торгах победило ООО “Развитие”.

Орёл, Колхозная, 61. Фото: ИА “Орелград”

Аукцион проводил Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Двухэтажное здание, пустующее уже много лет, вызвало у потенциальных арендаторов живой интерес.

На торги поступило три заявки – от ООО “Развитие”, “Химпэк” и “Парк Сити”. В итоге право на десятилетнюю аренду получил первый участник.

“Развитие” предложило цену в 1 миллион 740 тысяч 769 рублей и 3 копейки. При этом стартовая стоимость составляла всего 382 тысяч 586 рублей и 60 копеек.

Напомним, что по условиям аукциона участниками смогли стать только представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.

ИА “Орелград”


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