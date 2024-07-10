На Орловщине предъявили обвинение заместителю главы района

10.7.2024 | 12:50 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Фото: ИА «Орелград»

Первый заместитель главы администрации Глазуновского района Дмитрий Однозеркин обвиняется по двум статьям – «злоупотребление должностными полномочиями» (285 УК РФ) и «служебный подлог» (292 УК РФ). Обвинительное заключение утвердил прокурор муниципального образования.

По текущей версии, причиной стало здание, расположенное в посёлке Глазуновка на улице Полевая, 21. Чиновник, являясь председателем местной комиссии, которая занималась выявлением аварийных домов, не признал за этим зданием соответствующий статус. Это произошло в мае минувшего года.

«Обвиняемый подписал заключение межведомственной комиссии, заседание которой фактически не проводилось, о необходимости только ремонта кровли», – рассказали в прокуратуре. При этом у орловца имелась противоположная информация, но он её проигнорировал.

В результате права жителей дома оказались существенно нарушены. Среди них есть несовершеннолетние, а также человек с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо всего прочего, прокуратура через суд добилась проведения повторного обследования. Дом всё же признали аварийным и подлежащим расселению. Этот процесс уже начался.

ИА «Орелград»


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