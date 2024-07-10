В Орле могут появиться новые объекты культурного наследия

В список могут внести два дома.

Это здания, расположенные в Орле на 1-й Посадской, 35, и 1-й Курской, 90. С таким заявлением в научно-методический Совет при Управлении по государственной охране ОКН Орловской области обратился известный краевед и искусствовед Илья Кушелев.

Дом на 1-й Посадской построен в 1865 году по проекту Владимира Попова, одного из ключевых деятелей орловской архитектуры. Оно предназначалось для купеческой жены Толстопятовой. Здание на 1-й Курской создавалось по проекту петербургского архитектора Валерьяна Гусева. Это многоквартирный жилой дом для рабочих предприятия «Винная монополия».

Как пишет «Орёлтаймс», теперь вопрос обсудят члены Совета. После они внесут официальные рекомендации.

В этом году в Орловской области выявлено уже 7 объектов, которые могут официально пополнить культурное наследие региона.

ИА «Орелград»