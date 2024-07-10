Орловская библиотека задолжала за наполнение сайта

Необычный спор рассмотрел арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Истец просил о взыскании задолженности в сумме 160 490 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16 ноября 2022 года по 24 июня 2024 года в размере 7965 рублей. Исковые требования были мотивированы «фактом ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в рамках договоров на оказание услуг по техническому сопровождению сайта».

Представитель ответчика признала исковые требования в полном объеме. Из материалов дела следует, что между МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла» и индивидуальным предпринимателем на аналогичных условиях три года подряд заключались договоры. Каждый договор был заключен на соответствующий календарный год, то есть на 2022, 2023 и 2024 годы.

Согласно им, ИП отвечает за публикацию текстов и подготовку изображений для публикации на сайте учреждения, «если их объем не требует внесения изменений в структуру и дизайн сайта и общий объем потраченного на обновления времени не превышает 300 минут в месяц». При превышении указанного времени оставшиеся обновления либо переносятся на следующий месяц, либо оплачиваются дополнительно. По условиям договоров, публикация материалов на сайте заказчика осуществлялась в течение трех рабочих дней.

«Исполнитель осуществляет поддержку работоспособности сайта, – говорится в материалах дела. – Исполнитель выполняет обновление любой информации на сайте заказчика без внесения изменений в структуру и дизайн сайта. По желанию заказчика исполнитель регистрирует новые адреса электронной почты для сайта, но не более ста почтовых адресов. При использовании почты на домене сервис оплачивается заказчиком самостоятельно».

Кроме того, ИП по договорам обязан консультировать учреждение по любым вопросам работы с сайтом, либо обновлению информации на сайте. Еще одной его задачей является «адаптация материалов, публикуемых на сайте, в соответствии со стилем оформления, принятом на сайте». В суде ИП представил доказательства того, что в полном объеме за оказанные услуги с ним не расплатились. Арбитраж с этим согласился и постановил взыскать с «Централизованной библиотечной системы города Орла» задолженность в заявленном истцом размере, включая проценты за пользование чужими денежными средствами.

ИА «Орелград»