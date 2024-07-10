Орловского «пиромана» простили прямо в суде

Благополучно закончилось рассмотрение уголовного дела для жителя глубинки.

Вступило в силу постановление Дмитровского районного суда Орловской области, рассмотревшего материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Органы предварительного расследования обвинили мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога)

Из материалов дела следует, что преступление мужчина совершил утром 27 февраля 2024 года. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, обвиняемый испытывал личную неприязнь к семье, проживающей в том же селе. Он решил ей навредить. Мужчина отправился к дому неприятных ему односельчан и поджег 20 тюков сена весом 500 килограммов каждый.

Следствие сочло, что «пироман» действовал умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде уничтожения чужого имущества. Было установлено, что он при помощи принесенных с собой спичек поджег один тюк, а огонь затем распространился и на другие тюки сена. В результате пожара были уничтожены все 20 тюков.

По оценке хозяйки сгоревшего сена, каждый тюк стоил 1600 рублей, то есть преступник своими действиями причинил ей материальный ущерб на общую сумму 32 000 рублей. Данный ущерб был признан для нее значительным. Однако уже в судебном заседании потерпевшая подала заявление с просьбой прекратить уголовное дело в отношении подсудимого. Она пояснила суду, что они примирились. Подсудимый загладил причиненный в результате преступления вред, что «является для нее достаточным». Претензий материального и морального характера к нему она не имеет.

Подсудимый в судебном заседании тоже пояснил, что он примирился с потерпевшей и загладил причиненный вред. Возражать против прекращения уголовного дела в отношении него в связи с примирением сторон он не стал, хотя имел такое право. Вместо этого мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Прокурор Дмитровского района тоже не возражал, в результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.

ИА «Орелград»