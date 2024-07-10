Для орловских судей купят мантии большого объема

Объявлен тендер на поставку форменного обмундирования.

Управление судебного департамента в Орловской области проводит тендер на поставку и пошив служебного обмундирования для нужд 21-го районного суда региона. В целом планируется закупить по 9 мужских и женских кителей, 9 брюк и 9 юбок, 9 рубашек и 9 блузок, по 9 головных уборов для мужчин и женщин, а также мантии – четыре мужских и две женских. Общая цена контракта составит 783 тысячи рублей. Например, головные уборы планируется закупать по 7000 рублей за единицу, брюки и юбки – по 5500 рублей.

Стоимость каждой мантии установлена в 12 000 рублей за единицу. К ним предъявлены строгие требования. Цвет мантии должен быть черным, подкладка не требуется. Силуэт – «трапеция» с большой прибавкой на объем. Длина мантии должна доходить до каблука туфель, расстояние от пола должно составлять всего 3-4 сантиметра. Воротник – стойка, рукава втачные, одношовные рубашечного покроя с квадратной проймой и большого объема.

Низ рукавов должен быть обработан широкой манжетой с 8 односторонними складками по линии притачки. Пуговицы должны быть металлическими, золотистого цвета с изображением Государственного герба Российской Федерации. Четкая форма силуэта мантии достигается за счет плечевых накладок. Для женской мантии обязательно жабо, которое располагается от центра горловины вниз по груди. Изготавливается оно из легкой шелковистой ткани белого цвета.

«Мантия судьи должна быть изготовлена из высококачественной не мнущейся легкой ткани, стойкой к истиранию устойчивой к свету, выработанной из смеси натуральных и искусственных волокон диагонального плетения, – говорится в описании условий закупки. – Ткань должна обладать отличительными гигроскопическими свойствами, хорошо пропускать воздух, впитывать влагу. Разнообразием сырьевого состава и структур текстильных материалов достигаются необходимые физико-механические, гигиенические и эксплуатационные свойства судейских мантий».

Так, ткань должна сохранять хороший внешний вид в процессе срока эксплуатации. Этим сроком определяется износоустойчивость: после многократных стирок и химчисток ткань не должна терять хороший внешний вид, не должно наблюдаться химического старения материала. Кроме того, мантия должна обладать большим объемом, а ткань должна быть легкой и обладать хорошей формоустойчивостью, должна хорошо утюжиться.

ИА «Орелград»