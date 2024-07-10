Под Орлом ликвидируют последствия прорыва водопровода

10.7.2024 | 10:40 ЖКХ, Новости, Транспорт

В связи с этим перекрыто дорожное движение по Южному подъезду к городу.

Фото: ИА «Орелград»

Работы ведутся в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка, прямо на проезжей части трассы «Крым». Как сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», движение перекрыли на 26-м километре дороги «Южный подъезд к городу Орлу».

Такой режим будет действовать до 12 июля (до 09:00). Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и выбирать для себя другие маршруты движения.

Также по вопросам, связанным с передвижением по трассе, можно обратиться к специалистам учреждения по телефону 8 (4862) 75-07-69. Звонки принимаются круглосуточно.

Кроме того, сегодня жители Знаменки могут испытывать проблемы с водоснабжением. Как рассказали в администрации округа, в связи с этим стационарные ёмкости для подвоза воды будут установлены:

  • на перекрёстке улиц Ленина и Гагарина (около котельной),
  • на улице Советской у дома №24,
  • на улице Первомайской (напротив школы).

ИА «Орелград»


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