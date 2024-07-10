Под Орлом суд удовлетворил 10 исков в пользу пациентов

Было нарушено их право на бесплатное получение лекарственных препаратов.

В первом полугодии 2024 года Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел 10 гражданских дел по искам прокуратуры о возложении на чиновников обязанности по обеспечению граждан льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В качестве ответчика выступал областной департамент здравоохранения. В ходе рассмотрения гражданских дел суд установил, что региональные и федеральные льготники, обладая правом на бесплатное получение лекарственных препаратов, обеспечивались ими несвоевременно и вынуждены были приобретать их за свой счет.

«Изучив письменные материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исков прокуратуры района, обязав департамент здравоохранения Орловской области не только обеспечивать своевременное бесплатное предоставление льготникам лекарственных препаратов, но и взыскал с департамента компенсацию морального вреда на общую сумму 50 000 рублей, а также денежные средства, затраченные гражданами на приобретение лекарственных препаратов», – сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.

Статья 41 Конституции РФ дает каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Здоровье в соответствии с этим документов признается как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством. Конституция относит его к числу конституционно значимых ценностей, гарантируя каждому право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь.

«Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, средства обязательного медицинского страхования, средства организаций и граждан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные законодательством РФ источники, – пояснили в суде. – К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья отнесена организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями». В Орловской области уполномоченным органом в данной сфере является департамент здравоохранения.

ИА «Орелград»