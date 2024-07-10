Тысячи орловцев получат налоговые уведомления на портале Госуслуг

Число желающих получать такие уведомления увеличилось на четверть.

В Орловской области стремительно растет количество граждан, желающих получать сводные налоговые уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы России. По данным ведомства, уже около 26,6 тысячи жителей региона дали свое согласие на получение налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ, а также требований об уплате налогов в электронном виде в личном кабинете на портале Госуслуг.

«При этом только за первое полугодие 2024 года данную услугу подключили более 6,1 тысячи налогоплательщиков Орловской области, – отметили в Управлении ФНС. – Отключить уведомления можно в любой момент. В таком случае налоговое уведомление будет направляться по почте заказным письмом или через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» для тех, кто имеет доступ к сервису».

Как пояснили налоговики, рассылка сводных уведомлений с исчисленными суммами земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество начнется в сентябре этого года. Таким образом, тысячи орловцев в своих личных кабинетах на портале Госуслуг смогут не только оперативно узнать о начисленных им налогах, но и оперативно оплатить их в дистанционном режиме. Если не дать согласие на получение налоговых уведомлений, то в личный кабинет на портале Госуслуг поступит только напоминание об уже имеющейся налоговой задолженности, на которую ежедневно начисляются пени.

«Проверить, подключены ли уведомления, можно в личном кабинете в разделе «Доходы и налоги» и подразделе «Налоговые уведомления», где должен отображаться статус «Вы получаете налоговые уведомления», – подсказали в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»