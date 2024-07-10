В Орле с аукциона сняли несколько торговых объектов

10.7.2024 | 12:00 Новости, Экономика

Их общее число сократилось до 11.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, ранее городское Управление муниципального имущества и землепользования планировало предложить бизнесу побороться за право арендовать 14 торговых точек. Самый дорогой лот стоил около 920 тысяч рублей.

Согласно новому постановлению мэра Орла, размещённому на сайте горадминистрации, с торгов сняли три объекта. Это вполне «лакомые кусочки» – киоск на Московском шоссе, 157 (стартовой стоимостью около 210 тысяч), павильон-остановка на Октябрьской, 65-А (около 117 тысяч) и киоск на перекрёстке Революции и Советской (около 42 тысяч).

Объекты сдавались в аренду на срок до пяти лет. Причина их исключения из соответствующего списка не уточняется.

Как и сообщалось ранее, аукцион состоится 19 июля в большом зале здания мэрии.

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ИА «Орелград»


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