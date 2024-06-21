В Орле выставят на аукцион 14 торговых мест

21.6.2024 | 13:25 Новости, Экономика

Это павильоны и киоски, а также торговые автоматы.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Постановление о проведении торгов опубликовала администрация Орла.

Аукцион состоится 19 июля в 10 часов в малом зале мэрии. Его организует городское Управление муниципального имущества и землепользования. Заявки принимаются до 15 июля.

На торги выставят 3 павильона и 6 киосков, а также торговые автоматы. В основном, объекты сдаются в аренду на срок до пяти лет.

Наиболее дорогими лотами являются павильоны, расположенные на улицах Старо-Московское шоссе и Рощинская. Стартовая цена на их аренду составляет, соответственно, около 920 тысяч и около 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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