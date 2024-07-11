Бюджетные расходы оптимизируют в Орловской области

Поправки в программу оптимизации внес губернатор.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в программу оптимизации расходов областного бюджета, действующую с 2018 года. Так, в новой редакции изложен раздел VI «Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности». Он предусматривает проведение оценки незавершенных объектов капитального строительства на «предмет целесообразности продолжения строительства, продажи по остаточной стоимости или сноса с последующим списанием затрат».

Также программой предусмотрено снижение количества объектов, включенных в Региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, и сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию. Соответственно, устанавливается минимальный размер фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата.

Внесенными поправками предусмотрено планирование расходов областного бюджета на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных федеральными государственными программами, только с учетом реального прогноза доходов областного бюджета. Это позволит если не избежать полностью, то хотя бы минимизировать объемы субсидий на софинансирование капитального строительства, которые Орловской области придется возвращать в федеральный бюджет по причине невыполнения ею условий софинансирования

Еще одной поправкой закреплена необходимость продолжения практики использования механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета. Напомним, замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета, необходимо для оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Орловской области

По данным правительства региона, в 2023 году в соответствии с графиками, утвержденными дополнительными соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, было осуществлено погашение государственного долга на сумму 467,6 миллиона рублей за счет собственных доходов региона. По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 23,848 миллиарда рублей, что составляет 72,4 процента собственных доходов. Этот показатель соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В структуре государственного долга Орловской области на текущий момент нет задолженности по рыночным заимствованиям.

Добавим, что в 2024 году планируемый бюджетный эффект от проведения мероприятий описанной программы по отношению к уровню 2018 года должен составить 1,746 миллиарда рублей. Ранее данный целевой показатель составлял 2,483 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»