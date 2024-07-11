Зюганов поблагодарил орловцев за сорт «Зюгановка»

Лидер российских коммунистов рассказал об орловском «Русском поле».

Весьма ярким получилось выступление председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на встрече с журналистами, которая прошла в преддверии пленарного заседания Госдумы. Ознакомиться с полным текстом можно на сайте Орловского областного отделения КПРФ. Зюганов сообщил, например, что «мы провели в Орловской области праздник «Русское поле», в котором приняли участие несколько тысяч человек. Самого Зюганова там не было, но приезжал его заместитель Владимир Кашин.

«Мы на опытном поле вырастили 50 новых сортов пшеницы сои и гороха, – сказал Геннадий Зюганов. – Один из сортов пшеницы дал 132 центнера с гектара, и я должен поблагодарить ученых и специалистов — они этому сорту присвоили имя «Зюгановка». К слову, из пшеницы можно произвести 250 видов продовольствия».

Праздник «Русское поле» прошел в минувшие выходные в поселке Стрелецкий Орловского муниципального округа на базе площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Он собрал делегации из разных регионов России и Республики Беларусь. Участники презентовали образцы сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений и др.

В рамках праздника также была организована выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское!». Ее участниками стали региональные производители продуктов питания. Они предлагали гостям продегустировать товары широкого ассортимента, в том числе мед, фермерские сыры, колбасы и деликатесы, подсолнечное и рапсовое масло, крафтовые лимонады, пряники и мороженое.

Выступивший на открытии праздника губернатор Андрей Клычков назвал Орловщину хлебной житницей России. По его словам, за последние пять лет объемы производства сельскохозяйственной продукции в регионе выросли в 2,4 раза, а орловские аграрии на душу населения производят продовольствия в 3,5 раза больше, чем в среднем по России.

«В прошлом году получено 5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, – цитирует Андрея Клычкова пресс-служба губернатора. Собран рекордный урожай рапса и сои. По гречихе и рапсу Орловская область занимает первое место в ЦФО и второе в России. По показателям средней урожайности зерновых и масличных – входит в десятку лидеров по стране».

ИА «Орелград»