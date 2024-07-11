Орловские самозанятые заработали почти 10 миллиардов рублей

В регионе растут численность самозанятых и их выручка.

В Орловской области за все время действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» самозанятые получили 9,8 миллиарда рублей дохода и заплатили в казну почти 369 миллионов рублей в качестве налогов. Средний чек при этом составил 999 рублей. Такие данные привели в Управлении ФНС России по Орловской области, отметив, что все больше орловцев регистрируются в качестве самозанятых.

«На территории орловского региона зарегистрировано более 36,4 тысячи самозанятых, что на 13,7 процента больше, чем в начале текущего года», – сообщили в областной налоговой службе. Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. «Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно самостоятельно. Для этого необходимо заполнить анкету и сделать селфи в бесплатном мобильном приложении «Мой налог», – говорят налоговики.

Доступны и несколько других способов: с использованием ИНН и пароля, которые необходимы для доступа в личный кабинет налогоплательщика – физического лица на сайте ФНС; с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона – работать через веб-версию приложения «Мой налог». Напомним, что получения статуса самозанятого позволяет легально вести бизнес и получать доход от постоянной работы или подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

«Режим «Налог на профессиональный доход» предусматривает ряд преимуществ для начинающих бизнесменов, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Так, самозанятые применяют пониженные налоговые ставки – 4 или 6 процентов, не представляют налоговую отчетность, не используют контрольно-кассовую технику. Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход не обязаны уплачивать фиксированные взносы на пенсионное страхование – уплата может осуществляться в добровольном порядке».

ИА «Орелград»