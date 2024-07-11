Число личных кабинетов на Орловщине за год выросло на 25,5 тысяч

Личным кабинетом налогоплательщика пользуются уже свыше 330 тысяч орловцев.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июля 2024 года жители региона зарегистрировали на ведомственном сайте 339 тысяч личных кабинетов налогоплательщика для физических лиц. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года количество таких кабинетов увеличилось на 25,5 тысячи единиц. В налоговой службе также подсчитали, что в текущем году 3,1 тысячи орловцев получили доступ в указанный сервис с помощью логина и пароля, который выдают в любом налоговом органе страны или МФЦ, независимо от места постановки на учет.

Еще 8,3 тысячи жителей региона выбрали другой вариант регистрации личного кабинета – они воспользовались своей учетной записью на портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, получить доступ к личному кабинету можно с использованием квалифицированной электронной подписи. Однако данный способ пока является наименее популярным, в текущем году им воспользовалось всего 16 орловцев.

«Популярность личного кабинета обусловлена его функциональной полезностью и простотой в использование, – пояснили в Управлении ФНС. – В сервисе плательщик может ознакомиться с актуальной информацией об объектах своего имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о текущем сальдо Единого налогового счета».

С помощью личного кабинета можно в режиме онлайн оплатить налоги через банки, являющиеся официальными партнерами ФНС. При желании можно распечатать налоговое уведомление с реквизитами и QR-кодом, а затем оплатить налоги при личном визите в банк или на почту. Также в личном кабинете предусмотрена возможность заполнения декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. По желанию ее можно распечатать или направить в налоговый орган в электронном виде.

«Также с помощью сервиса можно задавать письменные вопросы налоговому инспектору, направлять запросы на выписки из реестров, получить ИНН, оформить «Семейный доступ» к личным кабинетам своих родных, получать в приоритетном порядке налоговые уведомления на уплату имущественных налогов и многое другое», – перечислили в Управлении ФНС.

ИА «Орелград»