По «Болховкину лугу» возбудили ещё одно дело

Подозреваемый в мошенничестве подрядчик задержан.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора подрядной организации. Ему вменяется четвёртая часть соответствующей статьи УК – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

Напомним, что парк, расположенный в Болхове, обустраивало ООО «СБК-ГрупП». Как ранее установили правоохранители, работы не были завершены, а также выполнялись с нарушениями.

Однако их оплатили в полном объёме. Ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 66 миллионов рублей.

Преступление выявлено на основании материалов оперативной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области. Ранее по «Болховкину лугу» возбудили другое уголовное дело – по статье «халатность». После этого глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на орловскую «волокиту».

ИА «Орелград»