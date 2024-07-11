По «Болховкину лугу» возбудили ещё одно дело

Подозреваемый в мошенничестве подрядчик задержан.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора подрядной организации. Ему вменяется четвёртая часть соответствующей статьи УК – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.
Напомним, что парк, расположенный в Болхове, обустраивало ООО «СБК-ГрупП». Как ранее установили правоохранители, работы не были завершены, а также выполнялись с нарушениями.
Однако их оплатили в полном объёме. Ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 66 миллионов рублей.
Преступление выявлено на основании материалов оперативной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области. Ранее по «Болховкину лугу» возбудили другое уголовное дело – по статье «халатность». После этого глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на орловскую «волокиту».
ИА «Орелград»