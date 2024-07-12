Парахин создал и возглавил инвестиционный совет

Новый орган призван содействовать инвесторам.

Глава Орла Юрий Парахин распорядился о создании Инвестиционного совета при мэре города по содействию реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне муниципального образования. Как следует из преамбулы, документ принят в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономики, оказания содействия в обеспечении благоприятного делового климата, организации системы поддержки новых инвестиционных проектов.

Юрий Парахин уже утвердил его персональный состав. Председателем стал он сам, но в состав, помимо многочисленных чиновников мэрии, включены также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области и представители ряда предприятий и организаций, в том числе «Орелводоканал», «Орелоблэнерго», «Орелгортеплоэнерго», «Газпром межрегионгаз Орел», «Квадра» – «Орловская генерация», «Корпорация развития Орловской области», «Специализированный застройщик «Орелстрой-6» и др.

Инвестиционный совет является совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов содействия реализации инвестиционных проектов. Он призван обеспечивать взаимодействие чиновников и инвесторов, в досудебном порядке разрешать разногласия и споры, возникающие при реализации инвестиционных проектов. Также новый коллегиальный орган призван оказывать содействие в устранении административных барьеров в «правоотношениях, ущемляющих законные права и интересы субъектов инвестиционной деятельности».

К числу его полномочий относится разработка предложений по улучшению инвестиционного климата и повышению эффективности регулирования инвестиционной деятельности на территории Орла, координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях, формирование новых подходов к развитию инвестиционной деятельности областной столицы.

ИА «Орелград»