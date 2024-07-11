На Орловщине передали в суд дело об уничтожении имущества охотхозяйства

Один из обвиняемых – экс-начальник пункта полиции.

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

В число фигурантов входит экс-руководитель пункта полиции (Шаблыкинского МО МВД России «Сосковское»), двое его подчинённых и местный житель. Они обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества и превышении должностных полномочий.

Согласно текущей версии, обвиняемые вступили в конфликт с главой одного из охотничьих хозяйств области. Затем, в декабре 2022-го года, они умышленно уничтожили четыре смотровых сооружения, которые принадлежали данной организации. Постройки находились на территории Шаблыкинского района.

Материальный ущерб составил около 131 тысячи рублей. Однако после, уже в январе 2023-го, один из обвиняемых сотрудников полиции вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Экс-начальник пункта полиции, действуя по договорённости, утвердил его. В дальнейшем постановление отменили и дело возобновили.

В ближайшее время судьбу участников криминальной истории решит суд. Данное уголовное дело было возбуждено на основании результатов деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»