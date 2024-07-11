«Милена» будет массово отлавливать собак под Орлом

11.7.2024 | 15:00 ЖКХ, Новости

Жителей Орловского МО просят поберечь своих любимцев.

Фото: ИА “Орелград”

Администрация округа опубликовала любопытное сообщение. Из него следует, что с 15 по 21 июля ООО «Милена» будет заниматься отловом безнадзорных животных на территории муниципального образования.

Работы будут проводиться в Пахомовском, Платоновском, Образцовском, Неполодском и Знаменском территориальных управлениях. Местных жителей просят направлять соответствующие заявки – либо в теруправления, либо в окружное Управление сельского хозяйства и муниципального контроля (на адрес электронной почты orkolos@yandex.ru). В них надо описать животных, которых требуется отловить, а также указать свои контактные данные. Также к заявкам можно приложить фото и видео.

В то же время орловцев, проживающих на этих территориях, предупреждают о внимательном отношении к своим домашним питомцам. Если в эти дни домашние собаки будут бегать свободно, без сопровождения людей – у них есть все шансы не вернуться к хозяину и попасть в приют.

Отметим, что ранее «Милена» вызывала критику со стороны зоозащитников. Впрочем, организация отвергла выдвинутые претензии.

ИА «Орелград»


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