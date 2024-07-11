В Орле снова пройдёт ярмарка «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд на Стрелке»

Мероприятие состоится 16 и 17 августа.

Такое постановление уже подписано мэром Юрием Парахиным.

16 августа, в пятницу, ярмарка будет работать с 15 до 22 часов, 17 августа, в субботу – с 10:00 до 22:00. В первый раз она проводилась в минувшем году. Видимо, начинание оказалось удачным.

Как понятно из названия, на ярмарке будут продавать винодельческую продукцию (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), соответствующие аксессуары (например, штопоры и укупорку), стеллажи и подставки для вина и другие тематические товары.

Кроме того, орловцы смогут приобрести разнообразные сыры (натуральные и плавленые), хлебобулочные изделия, мёд и продукты пчеловодства, а также сувениры. Желающие смогут воспользоваться фудкортом.

Возрастное ограничение 6+.

Напомним, что, в соответствии с федеральным законодательством, покупать алкоголь имеют право только граждане в возрасте от восемнадцати лет.

ИА «Орелград»