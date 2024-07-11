Владелец маршрутки засудил мэрию за люк

Дело о последствиях ДТП изучил арбитражный суд.

В Орле арбитражный суд вынес решение по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, а также к муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Истец требовал возмещения убытков.

Как следует из материалов дела, в июле 2023 года автобус ПАЗ угодил в дорожно-транспортное происшествие. Речь идет о маршрутке, за рулем которой находился наемный водитель. Сам автобус принадлежит предпринимателю. Маршрутка двигалась по улице Орджоникидзе со стороны улицы Привокзальной в сторону улицы Ляшко. В районе дома № 3 по улице Орджоникидзе на пути автобуса «возник люк ливневой канализации, после наезда на который произошел его провал».

Маршрутку пришлось эвакуировать с места ДТП, суду предприниматель пояснил, что на эвакуацию им было потрачено 3750 рублей. Затем он заказал экспертизу, за которую заплатил еще 10 тысяч рублей. Эксперт оценил стоимость восстановительного ремонта транспортного средства: на дату ДТП, без учета износа, она составила 85 259 рублей. По мотивам аварии сотрудник ДПС отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.

Из этого был сделан вывод о том, что транспортное средство получило механические повреждения из-за выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Истец направил претензию в адрес МКУ «УКХ г. Орла», правопреемником которого стал «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». «УКХ» уклонилось от добровольного возмещения причиненного ущерба.

Это послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд. Тот напомнил, что за содержание дорог общего пользования отвечают органы местного самоуправления. Делегировать полномочия они вправе муниципальным предприятиям. В данном случае суд иск удовлетворил и постановил взыскать с муниципального образования «Город Орел» в лице управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства материальный ущерб в сумме 85 259 рублей, расходы за проведение экспертизы в сумме 10 000 рублей и расходы по эвакуации и уплате госпошлины.

ИА «Орелград»