В Орле начинают верстать бюджет ТФОМС на следующий год

Порядок составления проекта бюджета утвердило правительство региона.

Губернатор и глава правительства Андрей Клычков утвердил порядок составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Подобные документы утверждаются ежегодно с учетом актуальных требований федерального законодательства. Проект бюджета будет составляться самим ТФОМС в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и Закона «О бюджетном процессе в Орловской области».

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета ТФОМС имеет право получать необходимые сведения от органов государственной власти. Так, губернатор приказал департаменту здравоохранения в срок до 22 августа 2024 года представить в ТФОМС прогнозные показатели по межбюджетным трансфертам из областного бюджета ФОМС в качестве страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Проект бюджета должен быть подготовлен до 6 сентября 2024 года, после чего Фонд представит его в департамент здравоохранения Орловской области. Последний ознакомит с проектом департамент финансов, а затем проект подадут на рассмотрение правительства региона. По итогам обсуждений будет подготовлен проект закона Орловской области о бюджете Территориального фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который в конце года рассмотрят депутаты Орловского облсовета.

Напомним, на прошедшей сессии депутаты облсовета рассмотрели отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2023 год. По доходам он был исполнен в сумме 11,824 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 11,944 миллиарда рублей. Превышение расходов над доходами составило 119,389 миллиона рублей. План по доходам был перевыполнен на 0,6 процента. Сказались поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части иных штрафов, неустоек и пеней, которые составили 34,459 миллиона рублей.

Основным источником доходов бюджета ТФОМС в 2023 году были межбюджетные трансферты, переданные ему из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Они составили 11,558 миллиарда рублей, или 100 процентов к плану года.

ИА «Орелград»